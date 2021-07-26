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Приставам разрешат изымать загранпаспорта у невыездных должников

Анна Безрукова
24 минуты назад

Судебные приставы смогут изымать заграничные паспорта у невыездных должников. Соответствующий законопроект был рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Приставам разрешат изымать загранпаспорта у невыездных должников
Фото: ТАССТАСС

«Подготовленным документом предусматривается возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которым по каким-либо причинам ограничен выезд за рубеж. В частности, заграничные паспорта, в соответствии с предлагаемой нормой, подлежат изъятию у лиц, которых признали невыездными по причине неисполнения ими решений суда», — цитирует «Российская газета» главу правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева.

Изъятые загранпаспорта будут направлять миграционной службе. Как уточнил Груздев, гражданин сможет забрать свой документ только после выплаты всех задолженностей.

Как гласит новый законопроект, структуры, принимающие решение о запрете выезда лица за рубеж, должны донести сведения об изъятии загранпаспорта до должника. Как пояснил Груздев, ему могут отослать электронное уведомление либо вынести личное предупреждение под роспись. Если должник будет признан невыездным, ему выдадут копию постановления об этом.

"В течение дня должно быть направлено уведомление по электронной почте или предоставлены сведения лично под роспись. При признании должника невыездным ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", - уточнил глава Правления АЮР.

Личный счет,Владимир Груздев,"Российская газета",
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