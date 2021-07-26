Штрафы за нарушение прав потребителей могут увеличить

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Роспотребнадзор увеличить штрафы для торговых предприятий, авиаперевозчиков и производителей, нарушающих права потребителей. Об этом пишут «Известия».

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В КонфОП считают, что штрафы за повторный обман покупателей, навязывание услуг и предоставление недостоверной информации должны быть оборотными (зависящими от выручки) и составлять от одного до пяти процентов от прибыли. Средства от штрафов в КонфОП предложили направлять в казну, а не самим потребителям.

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Существующие штрафы в 20–50 тыс. рублей в организации назвали «номинальными».

Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин отметил, что в России оборотные штрафы существуют лишь в антимонопольном законодательстве, а в других странах они действуют во всех сферах.

По словам Янина, права потребителей часто нарушаются, когда люди пытаются получить деньги за возвратные авиабилеты, а также в электронной торговле (к примеру, когда цены устанавливают в зависимости от региона и его обеспеченности). Янин заявил, что такие тактики позволяют компаниям наращивать прибыль, поэтому оборотные штрафы стали бы симметричным наказанием.

Янин и глава Союза потребителей Петр Шелищ рассказали, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала идею повысить штрафы (как именно, в ведомстве пока не решили). Щелищ добавил, что сам он не поддерживает оборотные штрафы: по его мнению, компании переложат эти риски на плечи покупателей.

Юрист Тимур Баязитов отметил, что некоторые штрафы - к примеру, за ложь о свойствах товара, - достигают 500 тыс. рублей и считать номинальными их нельзя.

В мае правительство сообщило о планах ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей. Поправки в закон «О защите прав потребителей» Госдума рассмотрит во время осенней сессии. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что людей часто «принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках», даже в тех случаях, когда по закону это не обязательно.