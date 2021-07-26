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В Госдуме предложили заменить школьное питание выплатами на продукты

Алиса Селезнёва
5 минут назад

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой дать родителям учащихся первых-четвертых классов возможность заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов. Об этом со ссылкой на его письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову сообщает RT.

Школьное питание предложили заменить выплатами на продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий напомнил, что на обеспечение младшеклассников горячими завтраками на 2020—2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 млрд рублей. При этом часть детей не ест в школах, завтракая дома, или из-за пищевой аллергии.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе, либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания», - говорится в обращении.

Иван Сухарев также призвал предусмотреть механизм контроля за расходованием этих денег именно на продукты для детей.

Ранее среди учеников школ Советского и Октябрьского районов Красноярска было зарегистрировано более 70 случаев заражения иерсиниозом. Причиной вспышки инфекции в Роспотребнадзоре назвали салаты, которые съели дети. У поставщика данной продукции было выявлено нарушение санитарных норм и наложен временный запрет на его деятельность.

Личный счет,Сергей Кравцов,Иван Сухарев,Роспотребнадзор,Госдума,
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