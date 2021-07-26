Школьное питание предложили заменить выплатами на продукты

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой дать родителям учащихся первых-четвертых классов возможность заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов. Об этом со ссылкой на его письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову сообщает RT.

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Парламентарий напомнил, что на обеспечение младшеклассников горячими завтраками на 2020—2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 млрд рублей. При этом часть детей не ест в школах, завтракая дома, или из-за пищевой аллергии.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе, либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания», - говорится в обращении.

Иван Сухарев также призвал предусмотреть механизм контроля за расходованием этих денег именно на продукты для детей.