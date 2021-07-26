Школьное питание предложили заменить выплатами на продукты

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой дать родителям учащихся первых-четвертых классов возможность заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов. Об этом со ссылкой на его письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что на обеспечение младшеклассников горячими завтраками на 2020—2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 млрд рублей. При этом часть детей не ест в школах, завтракая дома, или из-за пищевой аллергии.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе, либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания», - говорится в обращении.
Иван Сухарев также призвал предусмотреть механизм контроля за расходованием этих денег именно на продукты для детей.
Ранее среди учеников школ Советского и Октябрьского районов Красноярска было зарегистрировано более 70 случаев заражения иерсиниозом. Причиной вспышки инфекции в Роспотребнадзоре назвали салаты, которые съели дети. У поставщика данной продукции было выявлено нарушение санитарных норм и наложен временный запрет на его деятельность.