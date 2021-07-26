Названы основные причины пропажи денег с карт пенсионеров

Эксперты, опрошенные порталом Life, рассказали, какие проблемы с банковскими картами чаще всего возникают у пенсионеров. В последнее время юристам поступало много жалоб от пенсионеров, не успевших вовремя перейти на карты «Мир».

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Российские пенсионеры с 1 июля перестали получать выплаты на Visa и Mastercard, к этому моменту они должны были оформить карты национальной платежной системы «Мир». При этом пенсионеры могут выбрать способ получения выплат: на карту, на дому или в кассе организации, которая занимается доставкой пенсии.

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Для оформления карты «Мир» необходимо самостоятельно обратиться в банк, через который выплачивается пенсия. Новые реквизиты карты нужно передать в Пенсионный фонд России (ПФР) через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, в МФЦ или в одном из отделений фонда.

«Именно по этой причине пенсии и пособия людей, получающих выплаты на карты международных платёжных систем, автоматически возвращаются банком. Конечно, человек может и позднее оформить карту «Мир», но тогда, соответственно, он не может получить выплаты», - рассказал правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Евгений Корчаго.

Он напомнил, что сами банки не передают сведения в ПФР. Карго подчеркнул, что даже если карты «Мир» пока нет, пенсия никуда не исчезает: чтобы получить деньги наличными, нужно подать заявление в банк в течение десяти дней с даты начисления выплат.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Людмила Старовойтова добавила, что иногда деньги с пенсионных карт снимают законно. К примеру, если пенсионер - должник, а его дело попало к судебному приставу. Пристав проверяет наличие счетов в банке и накладывает арест на часть средств (не более 50 процентов поступлений).