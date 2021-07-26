Как получить максимальный доход по банковским вкладам

Решение ЦБ о повышении ставки до 6,5% годовых является одним из методов борьбы с растущей инфляцией. Издание «Комсомольская правда» рассказало, как можно в такой ситуации защитить деньги от обесценивания и получить более высокий доход по вкладам.

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Перед тем, как открыть банковский вклад, необходимо, прежде всего, определиться с суммой и сроками. Процент зависит от суммы – чем она больше, тем выше доходность. Доход по более долгосрочным вкладам увеличивается наряду с инфляцией. Затем нужно изучить предложения банков и выбрать тот, который предлагает самые высокие ставки. Также следует разобраться в опциях, понять, насколько они нужны.

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Это может быть услуга пополнения или частичного снятия.

Издание советует сделать делать выбор в пользу самого удобного банка. Лучше выбрать вклад в одном из тех банков, где вы уже обслуживаетесь. Это поможет сэкономить много времени на разные процедуры. Следующим шагом должно стать открытие одного вклада или сразу нескольких. Если сумма внушительная, то можно разбить сбережения на несколько вкладов, может быть, даже в разных банках и на разные сроки. Так можно получить максимальную доходность и постоянный доступ к деньгам на случай, если они срочно понадобятся.

Ставки по вкладам немного отстают от ключевой ставки. Важно следить за предложениями банков в ближайшие месяцы, чтобы не упустить прибыль. Также стоит перекладывать деньги туда, где они принесут максимальный доход.

По словам большинства экспертов по финансовой грамотности, в кубышке должно находиться от 3 до 6 месячных расходов семьи.

Также россиянам рекомендуют большую часть средств хранить в рублях, а остальное (20-30%) - в долларах или евро. Для более высокой доходности можно рассмотреть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

В пятницу, 23 июля, регулятор в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. Она выросла сразу на один процентный пункт. Центробанк объяснил решение повысить ставку отдалением инфляции от целевых 4% (была 6,5% в середине июля), преобладанием проинфляционных рисков, повышенными инфляционными ожиданиями и быстрым темпом восстановления экономики после пандемии.