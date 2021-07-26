Специалисты назвали зарплаты айтишников

За первое полугодие 2021 года размер оплаты труда IT-специалистов вырос с 113 до 120 тысяч рублей – на 6,2%. При этом рост наблюдается у всех сотрудников Digital-сферы, а не только у программистов, указывают исследования сервиса «Хабр Карьера».

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Самый высокий медианный показатель зарплат айтишников отмечается в Москве (до 160 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге он составляет 135 тысяч, а в регионах он в среднем держится на уровне 100 тысяч рублей. Причем основное повышение зарплаты произошло в субъектах – на 13,7%, с 88 до 100 тысяч рублей.

Наибольший прирост за последние полгода исследователи отметили в Краснодаре (+25%), а наибольший спад – в Нижнем Новгороде (-12%). При этом прибавление зарплаты произошло почти у всех профессий внутри Digital-индустрии. Исключением оказались только маркетологи, которые потеряли 1% от заработной платы, а также работники кадровой службы, у которых зарплата осталась на прежнем уровне. Наиболее ощутимо зарплаты выросли у админов (+15%) и аналитиков (+28%.

Среди рейтинга наиболее оплачиваемых языков программирования произошли изменения. Самым дорогим оказался Objective-C, за знание которого готовы платить 200 тысяч рублей. Scala и Goland теперь находятся на втором и третьих местах.

Среди компаний наибольшую зарплату предложили сотрудникам Luxoft (240 тыс.), «Авито» (229 тыс.) и Skyeng (200 тыс.).