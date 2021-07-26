Минстрой обнародовал будущие траты россиян на цифровизацию ЖКХ

Цифровизация строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России обойдется в 393 миллиарда рублей, средства потратят до 2030 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документы Минстроя.
Уточняется, что большую часть этой суммы (375 миллиардов) направят на цели цифровизации ЖКХ. Источник издания в правительстве рассказал, что соответствующая стратегия уже утверждена вице-премьером Дмитрием Чернышенко. К настоящему времени в Минстрое не подтвердили и не опровергли правдивость этих данных.
В общей сложности есть четыре основных проекта, на которые планируется пустить эти средства: "Новый умный дом" (система по управлению многоэтажками с использованием технологий интернета вещей), "Решаем вместе" (технология учета общественного мнения при определении приоритетов развития объектов городского хозяйства), "Строим в один клик" (система электронного документооборота между застройщиками и Минстроем) и "Цифровая инфраструктура ЖКХ".
Последним проектом предполагается внедрение типовых систем управления ресурсами. Так, информация о текущем состоянии водоканала, теплоснабжения, городского освещения и многое другое будут в режиме реального времени направляться в единую государственную информационную систему. С этой целью планируется использование интеллектуальных приборов учета, умных датчиков, системы контроля зданий.
Как полагают в правительстве, анализ данных о состоянии сетей сократит аварийность коммунальной инфраструктуры и увеличит срок ее службы.
Относительно финансирования этого проекта, оно будет осуществляться за счет УК и ресурсоснабжающих предприятий, финансирование из бюджета не предусматривается.