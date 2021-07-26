Минстрой обнародовал будущие траты россиян на цифровизацию ЖКХ

Цифровизация строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России обойдется в 393 миллиарда рублей, средства потратят до 2030 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документы Минстроя.

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Уточняется, что большую часть этой суммы (375 миллиардов) направят на цели цифровизации ЖКХ. Источник издания в правительстве рассказал, что соответствующая стратегия уже утверждена вице-премьером Дмитрием Чернышенко. К настоящему времени в Минстрое не подтвердили и не опровергли правдивость этих данных.

В общей сложности есть четыре основных проекта, на которые планируется пустить эти средства: "Новый умный дом" (система по управлению многоэтажками с использованием технологий интернета вещей), "Решаем вместе" (технология учета общественного мнения при определении приоритетов развития объектов городского хозяйства), "Строим в один клик" (система электронного документооборота между застройщиками и Минстроем) и "Цифровая инфраструктура ЖКХ".

Последним проектом предполагается внедрение типовых систем управления ресурсами. Так, информация о текущем состоянии водоканала, теплоснабжения, городского освещения и многое другое будут в режиме реального времени направляться в единую государственную информационную систему. С этой целью планируется использование интеллектуальных приборов учета, умных датчиков, системы контроля зданий.

Как полагают в правительстве, анализ данных о состоянии сетей сократит аварийность коммунальной инфраструктуры и увеличит срок ее службы.