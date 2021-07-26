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Россиян уличили в непонимании пенсионной системы

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Глава негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Светлана Касина в интервью ТАСС уличила россиян в непонимании принципов работы накопительной пенсионной системы.

Россиян уличили в непонимании пенсионной системы
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

«Подавляющему большинству людей накопительная система так и не стала понятной. Возможно, у них не было лишних денег либо они не поверили в эту инициативу. В любом случае основой накопительной части пенсии стали взносы работодателей в размере 2-6 процентов, и за счет них накопить получилось, увы, немного», — отметила Касина.

Судя по всему, она имела в виду негосударственную пенсию, формирующуюся за счет добровольных взносов граждан в НПФ, либо программу софинансирования пенсии государством. По действующим правилам, накопительная часть пенсии формируется за счет взносов работодателей в размере шести процентов от зарплаты сотрудников. При этом с 2014 года накопительная часть не инвестируется выбранным гражданином НПФ или управляющей компанией ВЭБ.РФ, а направляется в Пенсионный фонд, где вместе со страховой частью идет на выплаты нынешним пенсионерам.

По словам Касиной, большинство мужчин, родившихся с 1953 по 1966 год, и женщин, родившихся с 1957-го по 1966-й, сформировали накопления в размере от трех до семи тысяч рублей.

«Солидные суммы образовались лишь на счетах узкой прослойки людей, получавших большую белую зарплату и участвовавших в программе государственного софинансирования. Наиболее удачливые смогли аккумулировать на счете до 400 тысяч рублей», — отметила глава «Будущего».

Личный счет,Светлана Касина,ИТАР-ТАСС,
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