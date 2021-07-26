Россиян уличили в непонимании пенсионной системы

«Подавляющему большинству людей накопительная система так и не стала понятной. Возможно, у них не было лишних денег либо они не поверили в эту инициативу. В любом случае основой накопительной части пенсии стали взносы работодателей в размере 2-6 процентов, и за счет них накопить получилось, увы, немного», — отметила Касина .

Судя по всему, она имела в виду негосударственную пенсию, формирующуюся за счет добровольных взносов граждан в НПФ, либо программу софинансирования пенсии государством. По действующим правилам, накопительная часть пенсии формируется за счет взносов работодателей в размере шести процентов от зарплаты сотрудников. При этом с 2014 года накопительная часть не инвестируется выбранным гражданином НПФ или управляющей компанией ВЭБ.РФ, а направляется в Пенсионный фонд, где вместе со страховой частью идет на выплаты нынешним пенсионерам.