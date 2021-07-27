Делягин назвал способ найти деньги на пенсии

Экономист Михаил Делягин считает, что России не стоит брать пример с развитых стран Европы и повышать пенсионный возраст: по его мнению, страна может найти деньги на выплату пенсий за счет «коррупционного» резерва. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

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Так Делягин прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что к 2030 году пенсионный возраст неизбежно вырастет до 70 лет по всему миру и для мужчин, и для женщин.

«Правительство любой страны будет решать демографическую проблему за счет увеличения пенсионного возраста», - заявил Жириновский.

По его словам, в благополучных странах с высоким уровнем здравоохранения мужчины и женщины даже приветствуют возможность дольше оставаться на работе, но в России - наоборот.

Делягин отметил, что уже сейчас в некоторых странах ЕС пенсионный возраст начинается с 67 лет. Но, по его словам, европейцы этим недовольны: в Германии каждый пятый предпочитает выйти на пенсию раньше срока, потеряв часть выплат, но «выиграв жизнь».

Экономист заявил, что России необязательно идти на такие же жертвы.

«В мире немножко по-другому экономика устроена. В развитых странах Европы нет тех резервов, которые есть у нас. Когда мы плачемся по поводу произвола монополий, по поводу коррупции, нужно понимать, что это все резервы», - заявил он.

По его мнению, если в России ограничат коррупцию «даже до южноитальянского уровня», страна получит средства объемом с еще один федеральный бюджет. Также Делягин напомнил о средствах Фонда национального благосостояния.