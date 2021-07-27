Сбербанк предупредил о краже денег через мессенджеры

Мошенники придумали новую схему кражи денег россиян. Они выманивают средства через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов, сообщили РИА Новости в Сбербанке.

Злоумышленники обещают награду участникам конкурса, однако в связи с запретом на перевод валюты внутри России выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что аферисты просят заплатить небольшую комиссию. Речь идет о выигрыше в несколько тысяч долларов.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», – рассказали в банке.

Предлагается выбор любого мессенджера, после чего сайт выдает сумму приза — от 10 до 5000 долларов. После этого жертва переходит в чат с «администратором», где бот информирует о попадании человека в топ-100 пользователей соцсети, поэтому может рассчитывать еще на пять денежных призов. Итоговый размер «выигрыша» составляет несколько тысяч долларов.

Для оплаты «сбора» требуется введение номера карты, имени владельца, срока действия и трехзначного кода с оборотной стороны, после чего нужно подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Это способ не только выманить комиссию, но и похитить все деньги со счета жертвы.

Во избежание столкновения с мошенничеством гражданам следует детально проверять информацию о конкурсах. Если найти сведения об организаторах не удастся, необходимо отказаться от участия, рекомендует зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Также нельзя оплачивать никаких «взносов» и «комиссий». Комиссия при конвертации валюты взимается автоматически, подсказал он. Также Кузнецов отметил, что именно организатор берет все расходы на себя в случае зачисления приза.