Какие выплаты ждут россиян в августе

С 16 августа семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет начнут получать единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

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Выплаты полагаются на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года. Если в семье несколько школьников, то выплату направят на каждого ребенка, указал Минтруд. Если подача заявления не будет осуществлена до 16 августа, у родителей будет возможность это сделать позднее - вплоть до 1 ноября.

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С 1 августа работающих пенсионеров ожидает перерасчет страховых пенсий по результатам работы за 2020 год. На повышенные пенсии смогут рассчитывать около 10 миллионов человек. Речь идет о тех, кто работает официально и получает официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд, а также тех, кто вышел на пенсию до 1 января 2021 года. Если пенсию оформили позже, то заработанные в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены.

С 1 августа произойдет перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Доплата к пенсии представляет собой самостоятельную социальную выплату, ее сумма не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена.

С 1 августа участникам программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившим землю и оформившим ее в собственность или длительную аренду, полагается дополнительный «гектар». Также программа охватит Арктическую зону РФ. В первые полгода участки в Арктике будут доступны только тем, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такой шанс появится у любого гражданина России, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

С 1 августа гражданам, занимающимся физкультурой и спортом, будет полагаться социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактический возврат 13% с приобретения абонементов в фитнес-центры или бассейны начнется с доходов, которые были получены с 2022 года.

Также с 1 августа начнут действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам с первым взносом менее 20% стоимости жилья. Чем выше будет показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика по ипотеке с низким взносом, тем больше будут отчисления в резервы и нагрузка на капитал банков.

1 августа будет завершена программа «детского кешбэка», которая дает возможность приобрести путевку в детский лагерь и получить компенсацию части цены. Семьи могут отправить ребенка в детский лагерь и получить кешбэк в 50%, но максимально 20 тысяч рублей. Ключевое условие - оплата путевки картой «Мир».

Россиян ожидает скидка в 30% на билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования на август и сентябрь, однако речь идет об определенных местах. Скидку предоставят при оформлении проездных документов на верхние боковые места с 38 по 54.

Билеты на самолет для семейных поездок можно будет приобрести по льготной стоимости. Их продажа должна начаться в августе. Льготные билеты полагаются при одновременном бронировании билетов на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых.

С 1 августа ожидается возобновление субсидирования экспортерам части затрат на транспортировку отдельного продовольствия. Это касается сахара, картофеля, гречихи, подсолнечного и сафлорового масла, зерна, мяса, субпродуктов из домашней птицы, яиц.

31 августа снимут запрет на экспорт гречихи и крупы из нее, который был введен 5 июня из-за стремительного роста экспорта на фоне высоких мировых цен на крупу.

С 1 августа ювелирным изделиям, которые оказались в комиссионном магазине и ломбарде, предоставят уникальный идентификационный номер (УИН) на бирке и на самом изделии в виде штрих-кода. Благодаря этому будет возможность проверить украшение на предмет подлинности через госсистему (ГИИС ДМДК) в случае добровольного внесения туда сведений.