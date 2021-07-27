Россияне накопили на валютных депозитах $93 млрд

Россиянам по итогам июня удалось нарастить валютные сбережения на банковских счетах до максимума с начала пандемии - 92,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Банка России.
Так, зафиксирован рост сбережений граждан на валютных счетах в прошлом месяце на 1,2%, что является максимальным уровнем с февраля прошлого года, когда граждане хранили в банках 94,3 миллиарда долларов.
За март 2020 года, когда началась пандемия, отток валюты из российских банков достиг рекордных 5 миллиардов долларов.
Увеличение валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета. Они по итогам прошлого месяца были пополнены на 4,9%, до рекордных 34,7 миллиарда долларов.
Вместе с тем валютные депозиты продолжили стабильно уменьшаться: по итогам июня они сократились еще на 0,9% - до 58 миллиардов долларов (минимум с октября 2011 года).
Рост валютных сбережений в июле связан с тем, что россияне хотели застраховаться от падения рубля, полагает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.
«Очевидно, что при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции. Скорее по каким-то причинам граждане отложили покупки или ремонт на некоторое время и оставили деньги в валюте, чтобы застраховаться от падения рубля», - отметил он.
Август и сентябрь считаются кризисными месяцами, поэтому эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение объема валютных депозитов.
Примерно четверть жителей России считают невыгодными валютные сбережения, следует из итогов опроса, проведенного банком «Открытие». Кроме этого, примерно 30% респондентов видят наиболее выгодным способом накоплений размещение свободных средств на вкладах в рублях, но под более высокие проценты, чем на валютных депозитах. При этом половина участников затруднилась с ответом на вопрос о самом лучшем способе накопления средств.