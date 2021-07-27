Россияне накопили на валютных депозитах $93 млрд

Россиянам по итогам июня удалось нарастить валютные сбережения на банковских счетах до максимума с начала пандемии - 92,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Банка России.

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Так, зафиксирован рост сбережений граждан на валютных счетах в прошлом месяце на 1,2%, что является максимальным уровнем с февраля прошлого года, когда граждане хранили в банках 94,3 миллиарда долларов.

За март 2020 года, когда началась пандемия, отток валюты из российских банков достиг рекордных 5 миллиардов долларов.

Увеличение валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета. Они по итогам прошлого месяца были пополнены на 4,9%, до рекордных 34,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем валютные депозиты продолжили стабильно уменьшаться: по итогам июня они сократились еще на 0,9% - до 58 миллиардов долларов (минимум с октября 2011 года).

Рост валютных сбережений в июле связан с тем, что россияне хотели застраховаться от падения рубля, полагает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

«Очевидно, что при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции. Скорее по каким-то причинам граждане отложили покупки или ремонт на некоторое время и оставили деньги в валюте, чтобы застраховаться от падения рубля», - отметил он.

Август и сентябрь считаются кризисными месяцами, поэтому эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение объема валютных депозитов.