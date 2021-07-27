Россияне назвали лучшие города для работы летом

Жители России назвали лучшие, по их мнению, города для работы в летние месяцы. Опрос на эту тему был проведен специалистами сервиса «Работа.ру».

«Наиболее популярными городами для работы летом стали Москва (41% голосов), Сочи (30%), Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%)», — передает ТАСС результаты опроса.

В перечисленных городах граждан привлекают высокие зарплаты, множество вакансий, в частности сезонных, а также благоприятный климат.

Ранее сообщалось, что эксперты подготовили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров и предпенсионеров в России.

При этом одна из наиболее высоких зарплат (до 250 тысяч рублей в месяц) предлагается в Санкт-Петербурге психиатру-наркологу. Также на аналогичный размер зарплаты может претендовать начальник производства на мебельном предприятии в российской столице.

До 240 тысяч рублей за вахту может получить повар в Норильске. Заработную плату до 150 тысяч обещают геодезисту, который готов трудиться на строительных объектах в Москве и Северной столице, а также прорабу дорожных работ в Хабаровском крае.