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В России приступили к созданию отечественного аналога Booking.com

Алиса Селезнёва
18 минут назад

В рамках реализации стратегии развития туризма до 2035 года в России решили создать систему бронирования, которая станет аналогом сайта Booking.com. Об этом пишет «Коммерсант».

В России приступили к созданию отечественного аналога Booking.com
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планы создания «отечественного аналога Booking.com» на туристическом рынке обсуждаются еще с 2014 года. Стратегия развития туризма предусматривает создание IT-платформы системы бронирования отелей, которая будет обеспечивать управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Срок исполнения — четвертый квартал 2024 года.

По словам источника издания в туристической отрасли, речь может идти именно о создании нового сайта. А его разработка с нуля сегодня будет проще, чем пять лет назад, так как более актуальна на фоне процесса локализации сервисов для бронирования авиабилетов.

При этом опрошенные газетой эксперты усомнились, в том, что в России действительно появится отечественный аналог популярного сайта Booking.com. По их словам, проблем с нехваткой систем бронирования в России и сейчас нет, но ни одна из них не может получить большую долю рынка и не имеет средств на масштабную рекламу.

Ранее в России для поддержки пострадавшей от коронавируса туристической отрасли заработала программа возврата части денежных средств за поездки по стране. Для получения 20% от стоимости тура необходимо оплатить его картой «Мир». Также премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования «семейных поездок». Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным тарифам.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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