В России приступили к созданию отечественного аналога Booking.com

В рамках реализации стратегии развития туризма до 2035 года в России решили создать систему бронирования, которая станет аналогом сайта Booking.com. Об этом пишет «Коммерсант».

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Планы создания «отечественного аналога Booking.com» на туристическом рынке обсуждаются еще с 2014 года. Стратегия развития туризма предусматривает создание IT-платформы системы бронирования отелей, которая будет обеспечивать управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Срок исполнения — четвертый квартал 2024 года.

По словам источника издания в туристической отрасли, речь может идти именно о создании нового сайта. А его разработка с нуля сегодня будет проще, чем пять лет назад, так как более актуальна на фоне процесса локализации сервисов для бронирования авиабилетов.

При этом опрошенные газетой эксперты усомнились, в том, что в России действительно появится отечественный аналог популярного сайта Booking.com. По их словам, проблем с нехваткой систем бронирования в России и сейчас нет, но ни одна из них не может получить большую долю рынка и не имеет средств на масштабную рекламу.