Названы места для бюджетного отпуска с семьей в августе

Июнь-начало июля – время, когда родители с детьми любят отдыхать больше всего, но и в августе такие путешествия популярны, заявили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».

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Самые востребованные у туристов отели - «четыре звезды» (45%) и «три звезды» (40%). Меньшей популярностью пользуются «пятерки» (10%) и другие объекты размещения — базы отдыха, коттеджи, кемпинги (5%).

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Самый дешевый отдых – на черноморском побережье. Так, неделя в середине августа в гостевом доме в Сочи на двоих взрослых с ребенком будет стоить 10,8 тысячи рублей без учета государственного кешбэка в 20%.

Согласно данным туроператора TUI Россия, стоимость недельного проживания в августе в гостевом доме без питания в Сочи на семью из трех человек (родители и ребенок семи лет) составит 14 946 рублей и более.

Еще одним хорошим вариантом для семей с детьми является Анапа. Наиболее экономный вариант размещения для семьи из двоих взрослых с ребенком на неделю обойдется в 12,1 тысячи рублей — это гостевой дом с бассейном в самом центре города, пляж располагается в 700 метрах, сообщили в «Алеане».

Существенно дороже обойдется отдых в Евпатории: стоимость недельного проживания в гостевом доме будет стоить 18 тысяч рублей на семью.

Одним из самых бюджетных вариантов для отдыха семьи с ребенком в августе является Санкт-Петербург с его музеями, парками, общественными пространствами и побережьем Финского залива. Стоимость недельного отдыха на семью из трех человек в мини-отеле в 30 минутах от центра города обойдется в 11,7 тысячи рублей, сообщили в «Алеане».

В компании также обратили внимание на Казань. Наиболее дешевый вариант отдыха для семьи — в отеле «две звезды» за 21 тысячу рублей на неделю, в цену включены завтраки.

Отдых на Алтае - рекордсмен по дешевизне. Семье из трех человек недельный отдых в палатке-кемпинге в туркомплексе обойдется в 4914 рублей. В стоимость не включены питание и перелет, сообщили в TUI.