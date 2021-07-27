Эксперт предостерег от стремления заработать на кешбэке

Банки предлагают кешбэк в виде баллов для возможности совершать покупки по определенным категориям, однако во многих случаях кешбэк является зачислением определенного процента от операции в виде «живых» денег на карту, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Как отмечается, на процент такого зачисления влияет категория, к которой относится проведенная операция.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ряду категорий размер кешбэка является стандартным, а по другим банки начисляют повышенный кешбэк. Стоит отметить, что категории с повышенным кешбэком могут корректироваться внутри банка от месяца к месяцу или могут корректироваться от банка к банку.

Видео дня

«Пользуясь такой политикой банков по начислению повышенного кэшбэка по различным операциям и категориям покупок, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных денежных средств на свои банковские карты. Для этого граждане открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный», — пояснил Марков.

Из этого следует, что они осуществляют расходы именно по той категории и той картой, которая предоставляет наибольший возврат наличных. Такая же политика может применяться и по карте одного банка – активной будет категория с повышенным кешбэком.

Как отметил финансист, благодаря подобным стратегиям появляется возможность получать обратно на карту в виде наличных от 3 до 5% от трат, проведенных ими по карте в течение месяца. Речь идет некотором доходе.

Однако отслеживание повышенных кешбэков и переброска денег с карты на карту для получения искомых преимуществ требует много времени. Также нужно мониторить затраты на такого рода переброски. Это может быть полезно лишь для грамотных и продвинутых клиентов, а для большей части такие операции попросту не принесут того экономического эффекта, которого ждут, подчеркнул специалист.