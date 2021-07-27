Депутаты предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь

Законопроект, запрещающий тратить детские пособия на покупку алкоголя и сигарет, внесен в Государственную Думу. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

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Корректировки планируют внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Один из предлагаемых механизмов контроля за расходованием средств – перечисление пособия на «социальный электронный счет», транзакции с которого можно будет отслеживать. Такая схема исключает оплату «детскими деньгами» алкоголя, табака и иных товаров, перечень которых установит правительство РФ, говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, данная мера будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

С 16 августа семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет начнут направлять выплаты единовременных пособий в 10 тысяч рублей. Выплаты полагаются на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года. Если в семье несколько школьников, то выплату направят на каждого ребенка, указал Минтруд. Если подача заявления не будет осуществлена до 16 августа, у родителей будет возможность это сделать позднее - вплоть до 1 ноября.