В Турции объяснили, стоит ли ждать россиянам повышения цен

Отельеры в Турции не планируют повышать цены на отдых в этом сезоне, несмотря на рост расходов, чтобы не отпугнуть российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По словам гендиректора отеля Otium Family Eco Club 5* Толги Кутбая, сейчас туристы из России составляют уже 32-33% от общего числа гостей.

«Этот показатель вырос с нуля (ведь Россия была закрыта) до указанной цифры практически мгновенно, и мы уверены, что и по итогам года будет не ниже. Сейчас 90% всех наших клиентов – это семьи с детьми, среди россиян эта доля еще выше», - пояснил он.

А Яшар Гёчер, генеральный директора отеля Seven Seas Hotel Blue 5*, подчеркнул, что уже неожиданно много заказов с российского рынка на август и сентябрь. При этом отельеры отмечают, что, несмотря на пандемию, рост себестоимости продуктов питания и расходов на обслуживание туристов в ресторанах, цены остались на уровне 2019 года. А некоторые отели даже снизили стоимость размещения гостей.

«Мы не можем повышать цены, чтобы не отпугнуть российских клиентов. Все, чем мы сейчас сознательно жертвуем – это деньги. Но это наши инвестиции в будущее и возвратность наших семейных гостей из России», – пояснил Толга Кутбай.

При этом турецкие отели готовы продлить сезон, если будет достаточно бронирования номеров на ноябрь.