В Турции объяснили, стоит ли ждать россиянам повышения цен

Отельеры в Турции не планируют повышать цены на отдых в этом сезоне, несмотря на рост расходов, чтобы не отпугнуть российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По словам гендиректора отеля Otium Family Eco Club 5* Толги Кутбая, сейчас туристы из России составляют уже 32-33% от общего числа гостей.
«Этот показатель вырос с нуля (ведь Россия была закрыта) до указанной цифры практически мгновенно, и мы уверены, что и по итогам года будет не ниже. Сейчас 90% всех наших клиентов – это семьи с детьми, среди россиян эта доля еще выше», - пояснил он.
А Яшар Гёчер, генеральный директора отеля Seven Seas Hotel Blue 5*, подчеркнул, что уже неожиданно много заказов с российского рынка на август и сентябрь. При этом отельеры отмечают, что, несмотря на пандемию, рост себестоимости продуктов питания и расходов на обслуживание туристов в ресторанах, цены остались на уровне 2019 года. А некоторые отели даже снизили стоимость размещения гостей.
«Мы не можем повышать цены, чтобы не отпугнуть российских клиентов. Все, чем мы сейчас сознательно жертвуем – это деньги. Но это наши инвестиции в будущее и возвратность наших семейных гостей из России», – пояснил Толга Кутбай.
При этом турецкие отели готовы продлить сезон, если будет достаточно бронирования номеров на ноябрь.
Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан предложил ужесточить ковидные ограничения для туристов из России. По его словам, турецкие власти прекратили обновление статистики активных случаев заболевания, поэтому нельзя подсчитать, сколько человек в стране болеет в настоящее время. По подсчетам Джейхана, на данный момент инфицированы примерно миллион человек, и они крайне заразны.