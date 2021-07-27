Путин назвал виновника роста российской инфляции

«Но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Скажем, в США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция», - заявил Владимир Путин.