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Путин назвал виновника роста российской инфляции

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Президент России Владимир Путин отметил, что восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая связана в том числе и с действиями США. Об этом сообщает «Первый канал».

Путин назвал виновника роста российской инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе совещания по экономическим вопросам глава государства заметил, что восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами.

«Но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Скажем, в США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция», - заявил Владимир Путин.

Президент также обратил внимание на то, что в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за целевые ориентиры» и призвал скоординировать действия в связи с ростом цен.

Ранее на заседании совета директоров Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков. Эксперты отмечают, что повышение ключевой ставки до 6,5% должно привести к стабилизации цен в России.

Личный счет,Владимир Путин,Центральный банк России,
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