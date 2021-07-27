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В России ввели новую выплату для преподавателей

Вероника Полынина
1 час назад

С 1 сентября кураторам групп в колледжах и техникумах будут ежемесячно выплачивать по 5 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В России ввели новую выплату для преподавателей
Фото: РамблерРамблер

На дополнительную выплату в 2021 году будет направлено 2,79 млрд рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Минпросвещения РФ должно проконтролировать их распределение и отчитаться до 25 февраля 2022 года.

Инициатива дополнительной финансовой помощи педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

«При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы помочь людям, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения», – отметил Мишустин на заседании правительства.

В 2020 году аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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