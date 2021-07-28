В НПФ опровергли заморозку пенсий в России

Генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина опровергла информацию о том, что правительство постоянно замораживает пенсии. Как она рассказала ТАСС, в действительности накопительная часть переводится в страховую.

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Напомним, что накопительную часть пенсии в России заморозили в 2014 году. Мораторий регулярно продлевается и сейчас действует до конца 2023 года. Деньги, которые ранее шли на формирование накопительной пенсии, переходят в фонд страховой, которая назначается по достижении определенного возраста всем гражданам, у которых есть достаточный трудовой стаж.

«Люди каждый год читают в СМИ о том, что правительство в очередной раз замораживает накопительные пенсии. Звучит устрашающе. Но в реальности никакого замораживания нет», – приводит слова Касиной ТАСС.

Отдельно эксперт заметила, что получить накопительную часть пенсии можно по наступлению «дореформенного» возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом многие люди не знают об этом, поскольку порядок выплаты средств подразумевает заявительный порядок.