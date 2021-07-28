Российским торговым сетям начали поступать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10–12%, пишет «Коммерсант». Аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии может привести к падению урожая зерен на 30%, заявил гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис.

Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофейных зерен.

Алутис заявил, что из-за пандемии возникла нехватка обслуживающего персонала, а логистические сложности привели к задержкам в разгрузке. В этой связи в июле стоимость кофейных зерен на мировом рынке выросла почти в два раза. Сложности с поставками возникли также из-за

внутриполитического кризиса в Колумбии — другом крупном экспортере зерен, отмечают в сети «Правда кофе».

В случае сохранения на нынешнем уровне биржевых цен стоимость закупки в следующем году может подняться на 40–50%, предупреждают в Cofix. Однако там же заявили, что компания постарается минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна.

Представители One Group, «Шоколадницы» и Cofix сообщили, что не планируют поднимать цены для конечного потребителя. Как отметил Алутис, для этого участники рынка будут вынуждены снижать качество закупаемого кофе, что может спровоцировать падение спроса. В Сofix считают, что сначала поднимут конечные цены маленькие сети и не привязанные к определенной ценовой политике кофейни.

Нынешняя тенденция может сохраниться на пять-семь лет, предупреждает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В связи с падением доходов граждан все участники цепочки поставок будут искать способы сократить издержки, подчеркивает он.

«Цены в экономсегменте, где потребитель всегда выбирает самый бюджетный вариант, вырастут минимально, переработчики кофе постараются переложить часть этих издержек на покупателей среднего и премиального сегментов», – заключил Чантурия.