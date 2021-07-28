Forbes обнародовал доходы самых успешных звезд России

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заработал за год 12 миллионов долларов и возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes.
На втором месте рейтинга «50 самых успешных звезд России до 40 лет 2021» оказался репер Алишер Моргенштерн (доход за год 7,4 млн долларов и 17,7 млн подписчиков). Тройку лидеров замыкает певица Ольга Бузова (3,3 млн долларов и 23, 4 млн подписчиков соответственно).
Самым большой доход, по данным Forbes, у хоккеиста Александра Овечкина - 12,2 миллиона долларов. Однако низкая популярность по сравнению с Нурмагомедовым и звездами шоу-бизнеса позволила ему занять только шестую строчку в списке.
В первую десятку также попали Тимати, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина. Также среди участников рейтинга оказались и блогеры Настя Ивлеева (18 место), Юрий Дудь (25 место), Даня Милохин (42 место) и Wylsacom (47 место).
Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы за год и популярность звезд. Она зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube. При этом издание считало гонорары участников рейтинга без учета распределение доходов между звездой и членами ее команды (агентами, продюсерами и так далее).
Ранее Ольга Бузова не вошла рейтинг Forbes «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами», опубликованный в начале августа 2020 года. Первое место в списке тогда занял музыкант Сергей Шнуров. Издание оценило его доходы с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020-го в 8,8 миллиона долларов.