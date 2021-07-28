Forbes обнародовал доходы самых успешных звезд России

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заработал за год 12 миллионов долларов и возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes.

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На втором месте рейтинга «50 самых успешных звезд России до 40 лет 2021» оказался репер Алишер Моргенштерн (доход за год 7,4 млн долларов и 17,7 млн подписчиков). Тройку лидеров замыкает певица Ольга Бузова (3,3 млн долларов и 23, 4 млн подписчиков соответственно).

Самым большой доход, по данным Forbes, у хоккеиста Александра Овечкина - 12,2 миллиона долларов. Однако низкая популярность по сравнению с Нурмагомедовым и звездами шоу-бизнеса позволила ему занять только шестую строчку в списке.

Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы за год и популярность звезд. Она зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube. При этом издание считало гонорары участников рейтинга без учета распределение доходов между звездой и членами ее команды (агентами, продюсерами и так далее).