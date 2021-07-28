Эксперт: Американцы внесли свою лепту в рост цен на одежду

Специалисты розничной торговли предупреждают о скором подорожании одежды и обуви на 10–20%. Однако осенью рост цен будет не так заметен — повышение стоимости в рознице российские покупатели увидят лишь к началу 2022 года. Об этом «Известиям» заявил владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников.

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Коммерческий директор сети детских магазинов «Дочки-сыночки» Светлана Ботадеева отметила, что в текущем году произошло удорожание на 10%. По ее мнению, в 2022 году цены в России вырастут до 20%.

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Melon Fashion Group (Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) планирует сохранить цены на уровне 2019 года в начале нового сезона.

Удорожание связано с ростом цен на перевозку из Китая и с повышением стоимости сырья для производства одежды — как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы на мировых рынках, отметили в Минпромторге. Стоимость хлопка и эластана в текущем 2021 году поднялись на 35%, заявил член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин.

«Свою лепту внесли и американские производители, скупив лучшие на рынке синтетические ткани и тем самым создав их дефицит», – отметил он.

В этой связи цены на волокно повысили даже малоизвестные компании.

В настоящее время основной поток импорта одежды в Россию идет из Юго-Восточной Азии, заявила пресс-службы Минпромторга. Фрахт по данному направлению в сравнении с 2020 годом вырос почти в 5 раз.

Российские производители не планируют существенно повышать цены, указывают в Минпромторге. Как отмечается, цены могут подняться лишь на 3–5%, что обусловлено подорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей.

В первую очередь заметят ценовой рост покупатели одежды категории массмаркет, заявил Тепикин. Подорожать могут и детские товары, в частности форма и одежда к школе, указал экономист Юрий Капштык. Он не исключил роста цен на 10-15%.