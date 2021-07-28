Россияне смогут копить на образование детей с помощью инвестсчетов

Банк России может предоставить гражданам возможность копить на образование детей, не уплачивая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со средств на спецсчете, сообщает «Российская газета». Скоро регулятор совместно с участниками финансового рынка рассмотрит концепцию появления в России образовательных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-О), заявили изданию два источника, которые знакомы с ситуацией.

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Владельцами ИИС-О будут родители или дети, однако есть одно условие – управлять счетом должен взрослый. Целью накоплений является оплата образования (высшего, среднего специального или дополнительного профессионального), а также дополнительных расходов (например, на общежитие). Минимальный срок ИИС-О будет составлять пять лет, а максимальный лимит взносов на счет - 2 млн рублей. Стоит упомянуть и о льготах, которые закладываются в программе. ЦБ предлагает освободить такой ИИС от НДФЛ и дать возможность открывать его параллельно с ИИС первого или второго типа.

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ИИС является способом инвестирования. Он представляет собой своего рода брокерский счет с льготным налогообложением и ограничениями. Существует два вида ИИС - ИИС типа А и ИИС типа Б. Каждый имеет свою налоговую льготу. Деньги запрещено снимать в течение трех лет с момента его открытия без потери этих льгот.

На развитие различных направлений и видов дополнительного образования, в частности дистанционного, повлияли пандемия и ограничения на ее фоне.

«Можно только приветствовать инициативы регулятора по созданию основ для долгосрочного инвестирования в России. На практике клиенты часто спрашивают, как накопить на образование своих детей, и вот появляется действующий механизм», – заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.