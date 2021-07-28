«Цифровые кочевники»: назван топ стран для работы на удаленке

Наиболее востребованной страной, куда россияне чаще всего переезжали для дистанционной работы в 2021 году стали ОАЭ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные туристического сервиса «Купибилет». В сравнении с 2019-м число проданных в эту страну авиабилетов возросло на 28%, а в сравнении с 2020-м — в девять раз. Вместе с тем зафиксировано увеличение в два раза среднего чека на авиабилеты в Эмираты по сравнению с прошлым годом — с 14 тысяч до почти 30 тысяч рублей. Без визы в Дубае можно пребывать до 30 дней.

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales лидером среди направлений стала Турция, где без визы можно находиться 60 дней. Своим опытом поделился российский турист, работающий менеджером продукта в картографической компании. Проживание в отеле с завтраками ему обошлось в 12–18 тысяч рублей в неделю, 20 Гб интернета для работы — в 2 тысячи рублей, обеды и ужины в столовой — в 250 рублей в день.

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Есть и другие направления, куда билеты в один конец покупают чаще, чем туда-обратно, рассказали в Aviasales. Речь идет о Грузии, Болгарии и Кубе. Так, для длительного нахождения в Грузии виза россиянам не потребуется. В Болгарии после получения визы можно пребывать 90 дней в течение полугода. На Кубе можно находиться до 90 дней, виза не требуется.

Хорватия является еще одним популярным направлением у российских фрилансеров, заявили в «Купибилет». Спрос на поездки туда увеличился в два раза в сравнении с 2019 годом и в восемь раз — в сравнении с 2020-м. В Хорватии работать дистанционно можно по туристической визе (максимальный срок пребывания — 90 дней). Также россияне могут получить специальную визу — для «цифровых кочевников». Она была введена в 2021 году. Для этого нужны будут договор аренды жилья и рабочий контракт минимум на 2,5 тысячи в месяц.

Германия и Чехия тоже вошли в топ востребованных у российских «удаленщиков» стран. В Германии для этого свой тип визы – Freiberufler Visa. Она разрешает иностранцам оформить ВНЖ на срок от трех месяцев до трех лет. Для ее получения нужно знать немецкий язык, иметь постоянное фиксированное место проживания, подтвердить заработок не менее 9 тысяч в год, работать с местными клиентами и платить налоги в бюджет страны.

Чехия предоставляет фрилансерам визу Zivno сроком на год. Потребуется оформить договор аренды жилья не менее чем на год и иметь на счете от 5587. При этом в бюджет страны нужно платить налоговые выплаты в размере около $80.