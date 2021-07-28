Россиянам рассказали, как списать долги за ЖКХ

Списание долгов за жилищно-коммунальные услуги возможно, если управляющие компании оказывают их недостаточно качественно. Однако такие случаи крайне редки и требуют серьезных доказательств, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

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По словам эксперта, если бывают проблемы с отоплением или с водоснабжением, то эти факты надо документально фиксировать и требовать у поставщиков перерасчет.

«Если же проблемы носят длительный характер, то можно через суд требовать отмены оплаты за период. Это не только может снизить платежи, но и мотивирует ресурсную организацию решить существующие проблемы со снабжением дома», - пояснил Сергей Минко.

При этом специалист призвал «трезво оценивать», действительно ли управляющая компания не справляется со своими обязанностями и есть ли у жильцов все необходимые доказательства. Чаще всего жильцы не могут доказать эти факты в суде, потому что они не объективны, а лишь являются определенной конфликтной позицией, пояснил он.

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» также напомнил, что долги за коммунальные услуги не списываются с собственников при смене или банкротстве управляющей компании. Также, по его словам, долги за «коммуналку» никуда не исчезают по истечении срока на судебное взыскание, либо после закрытия производства судебными приставами.

Однако есть действительно работающий способ их уменьшить – договориться о реструктуризации с управляющей компанией, пояснил эксперт.

«УК может списать вам часть задолженности или пени и штрафы, в случае, если вы обратитесь в нее и договоритесь о реструктуризации долга», - пояснил Минко.