Для пенсионеров предложили ввести кешбэк за отдых в России

«Предлагаю пойти дальше и дополнительно поддержать российских пенсионеров, желающих отдохнуть внутри нашей страны. Да, в РФ уже действует денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых людей. Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах», - заявил он.