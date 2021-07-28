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Для пенсионеров предложили ввести кешбэк за отдых в России

Лера Букина
21 минуту назад

В России необходимо ввести ежегодный кешбэк за отдых внутри страны для пенсионеров. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает ТАСС.

Для пенсионеров предложили ввести кешбэк за отдых в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, заявили в пресс-службе депутата. Свищев считает введение кешбэка на путешествия по России эффективной мерой.

«Предлагаю пойти дальше и дополнительно поддержать российских пенсионеров, желающих отдохнуть внутри нашей страны. Да, в РФ уже действует денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых людей. Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах», - заявил он.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду, 28 июля, ведомство решило продлить текущее окно продаж туров в рамках программы кешбэка до 31 августа. Ранее ожидалось, что оно закроется 31 июля.

По «детскому кешбэку» до 15 сентября есть возможность приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Личный счет,Зарина Догузова,Михаил Мишустин,Дмитрий Свищев,Ростуризм,ЛДПР,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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