Билеты в Анапу и Геленджик резко подешевели

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В Краснодарском крае из-за роста заболеваемости решили ужесточить требования к туристам. С 1 августа непривитые туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней.

Сообщалось, что ограничения не коснутся туристов, которым вакцинация не рекомендована врачами (но им также потребуется ПЦР-тест), и переболевших людей.

Глава региона Вениамин Кондратьев отмечал, что в случае вспышки коронавируса в отеле или пансионате все здание превращается в обсерватор, «а этого никто не хочет».

Горин рассказал, что на фоне ограничений стоимость перелета из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в начале августа упала до семи - восьми тысяч рублей. Он подчеркнул, что это гораздо дешевле, чем в 2019 году (в среднем 15 - 25 тысяч рублей).

«Сейчас определяющим фактором является, особенно по Краснодарскому краю, возможность или невозможность предоставления сертификата о вакцинации», - заявил Горин.