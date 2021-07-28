Россия в перспективе откажется от госрегулирования цен на продукты питания

От государственного регулирования цен на еду в России в будущем откажутся. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью изданию «Ведомости». Она считает, что с этим «действительно, следует заканчивать».

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«Как только ситуация на мировых рынках стабилизируется, уйдет непредсказуемость, думаю, на внутреннем агропродовольственном рынке опять наступит стабильность. Конечно, регулирование цен является чрезвычайной мерой, принятой кабмином, и вдолгую этим заниматься никто не планирует», — уточнила Абрамченко, рассуждая о том, продолжится ли в будущем эта практика.

Она также напомнила, что в соответствии с законом правительство может прибегнуть к заморозке цен в том случае, если в течение 60 дней на определенные виды товаров они растут на 10 процентов и более.

«По ряду позиций период заморозки может составлять до 90 дней. Но нам таким правом воспользоваться еще не приходилось», — отметила вице-премьер.

Виктория Абрамченко также дала комментарий по планам правительства о снижении цен на овощи. Она объяснила, что в ряде российских регионов торговая надбавка очень высокая, и поэтому цены на полках магазинов существенно отличаются от цен у производителей.