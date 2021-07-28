Дешевый импорт: россиян предупредили о подорожании яблок

Российские садоводы заявили о риске всплеска банкротств предприятий отрасли и срыва программы замещения импорта плодов. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы письма – руководители союза «Садоводы Кубани», Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза «Садоводы Дагестана» и Ассоциации садоводов России.

Видео дня

Объединения подчеркивают, что в 2021 году в связи с ростом цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы и т.д. себестоимость производства яблок увеличилась в среднем на 50%. Также на внутренний рынок пришло большое количество дешевых иностранных яблок, в основном из Ирана и Молдавии, что снизило оптовые цены, отмечает глава Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. Отпускная стоимость черешни и яблок летнего созревания упала в два раза год к году.

По словам источника издания в отрасли, при себестоимости в 30 рублей за 1 кг в оптовом звене яблоки выпускают по 15–25 рублей за 1 кг. Из-за снижения рентабельности ожидается закрытие малых и средних хозяйств. Такая динамика негативно отразится на внутреннем производстве, указывает Ширинов.

Участники рынка предлагают ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в РФ — с сентября по апрель.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что такая мера нужна с точки зрения развития садоводства, однако на коротком промежутке времени это станет драйвером роста цен на яблоки. Вряд ли правительство согласится ввести квоты, когда все силы направлены на сдерживание инфляции, уверен Глушков.