10 тысяч на школьника: на что хватит президентских выплат

В августе родители российских школьников получат от президента по 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году. Разбираемся, на что хватит этих денег.

Согласно данным Росстата за 2020 год, собрать первоклассника в школу в прошлом году стоило 18,8 тысячи рублей. Набор первоклассницы обходился родителям дороже – в 23,2 тысячи рублей.

В набор входила школьная форма, обувь, спортивная форма, канцелярские товары и рюкзак.

Набор одежды для мальчика из двух школьных брюк, трех рубашек, джемпера, пары туфель, пары ботинок и пяти пар носков в 2020 году Росстат оценил в 10 278 рублей 47 копеек.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу компаний «Дочки-Сыночки», в этом году школьные товары практически не подорожали. На тенденцию к росту цен на набор первоклассника ниже инфляции Росстат обращал внимание еще в прошлом году.

Исходя из цен на одежду, представленную в крупных российских маркетплейсах, одеть мальчика в школу в этом году вполне можно за 10 тысяч рублей, которые предоставляет государство.

При этом траты на канцелярские товары могут вырасти. Газета «Ведомости» 19 июля сообщала, что канцелярия в опте подорожала уже на 10-30%. Среди тех товаров, которые выросли в цене в закупке у производителей, - тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и тому подобная продукция.

В прошлом году набор школьной канцелярии Росстат оценил в 2 562 рубля 84 копейки.

Сэкономить на школьных принадлежностях можно на распродажах. В онлайн-ретейлере AliExpress Россия сообщили «КП», что с начала августа на платформе стартовала большая распродажа, посвященная началу учебного года. Товары для учебы можно приобрести со скидками до 50-60%.