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Депутат предложила ввести новую выплату для студентов

Вероника Полынина
20 минут назад

Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила сделать работу старосты студенческой группы оплачиваемой. Об этом она заявила «Ура.ру».

Депутат предложила ввести новую выплату для студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению парламентария, обязанности старосты группы – это очень серьезная дополнительная нагрузка, которая отнимает у студентов большое количество времени.

«Складывается парадоксальная ситуация. Отдают организационные вопросы на этого несчастного старосту, который должен сам учиться и должен тащить на себе проблемы целой группы. В данном случае это должна быть оплачиваемая работа. Она достаточно сложная и общественной быть не может», - заявила Ганзя.

При этом, по мнению депутата, эту работу за дополнительное вознаграждение должны выполнять кураторы групп, которые получают деньги за свою работу.

«Он несет ответственность и с него можно спросить. Какой спрос может быть с общественника-старосты?» - задалась вопросом парламентарий.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин в целом поддержал инициативу коллеги, однако выразил опасение, что вся общественная работа в перспективе может свестись к модели, когда ее выполняют в обмен на вознаграждение.

Назван лучший город для студентов

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 сентября кураторам групп в колледжах и техникумах будут ежемесячно выплачивать по 5 тысяч рублей.

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