Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Росстат сообщил о снижении зарплат в России в 2021 году

Ura.Ru
40 минут назад

Реальная заработная плата россиян в мае 2021 года сократились на 1,7% в сравнении с апрелем этого же года. Тогда среднемесячная номинальная зарплата в РФ составляла 56 614 рублей. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Росстат сообщил о снижении зарплат в России в 2021 году
Фото: ТАССТАСС

В то же время в годовом выражении по статистике за январь—май оплата труда выросла на 3%. Средняя месячная начисленная зарплата россиян, работающих в организациях, в апреле составила 56 171 рубль и показала рост на 9,5% в годовом выражении, а номинальная зарплата подросла на 8,8%.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. Лидером по уровню заработной платы стала Чукотка. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, третье — Москва, пишет сайт MK.RU. По словам главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, первые позиции заняли те регионы, в которых хорошо развита промышленность и присутствуют большие объемы производства, передает телеканал 360.

Личный счет,Росстат,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители