Росстат сообщил о снижении зарплат в России в 2021 году

Реальная заработная плата россиян в мае 2021 года сократились на 1,7% в сравнении с апрелем этого же года. Тогда среднемесячная номинальная зарплата в РФ составляла 56 614 рублей. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

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В то же время в годовом выражении по статистике за январь—май оплата труда выросла на 3%. Средняя месячная начисленная зарплата россиян, работающих в организациях, в апреле составила 56 171 рубль и показала рост на 9,5% в годовом выражении, а номинальная зарплата подросла на 8,8%.