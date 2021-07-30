Спортивный налоговый вычет: кто и как может его получить

С 1 августа в России появится новый вид возврата НДФЛ — налоговый вычет за занятия спортом. Граждане смогут вернуть часть суммы, затраченной на абонемент в фитнес-клуб или оказание других спортивно-оздоровительных услуг. О том, кто сможет на это претендовать и как получить свои деньги обратно, — в материале «Вечерней Москвы».

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Лимиты и максимальная сумма

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Закон о спортивном вычете был принят в третьем чтении еще в марте 2021 года. Как говорил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, «появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан».

Получить возврат средств достаточно просто. Для этого нужно быть гражданином России, быть плательщиком НДФЛ и подать заявление о вычете работодателю с подтверждающими документами — договором и кассовым чеком об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Работодатель временно перестанет удерживать 13 процентов от дохода своего сотрудника, пока не будет исчерпана сумма вычета.

Есть также вариант получить вычет напрямую через налоговую инспекцию. Для этого, помимо копий кассового чека и договора на оказание услуг, понадобятся декларация по форме 3-НДФЛ, справка о доходах и налогах физлица. Не менее трех месяцев информация будет проверяться Федеральной налоговой службой. После того как это будет сделано, деньги будут в течение месяца перечислены на банковский счет гражданина.

Процедура получения части НДФЛ на занятие спортом будет мало чем отличаться от других налоговых вычетов. Все зависит от понесенных расходов, для которых установлен лимит в 120 тысяч рублей. Именно из них станет возможным вернуть 13 процентов. Таким образом, максимальная сумма возврата составит 15 600 рублей.

Каких организаций коснется

Получить вычет можно не только на себя, но и на занятия спортом своих детей до 18 лет, в том числе усыновленных и над которыми оформлено опекунство. Есть, правда, нюансы.

Несмотря на то что закон, предусматривающий возврат НДФЛ за занятие спортом, вступает в силу 1 августа 2021 года, раньше 2022 года деньги получить не удастся. Кроме того, пока точно неясно, за занятия спортом в каких организациях граждане смогут воспользоваться данной мерой поддержки. Тем не менее уже известно, что это коснется тех компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых деятельность в области физической культуры и спорта является основной. Подробный их список власти утвердят до 1 декабря.

Таким образом, если и покупать с 1 августа абонемент, то с длительным сроком действия, хотя бы на год, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Сейчас, по ее словам, еще стоит вопрос, каким удобным способом люди смогут получить вычет.

— Я бы предложила через госуслуги. Потому что там есть отработанные формы, через которые это можно сделать. Мы уже получаем через них пособия, нас много в базе. Во многих городах было бы удобно это сделать, — сказала политик.

Бизнес поддержал идею

Журова добавила, что в фитнес-индустрии инициативу о налоговом вычете в целом поддержали. Для организаций, ведущих бизнес в этой сфере, это станет хорошим подспорьем, да и людям тоже, уверена депутат.

Политик уточнила, что теоретически на вычеты смогут рассчитывать все, кто с 1 августа купил абонемент на фитнес. Главное здесь, чтобы организация попала в реестр, который будет формироваться параллельно. А эта информация, говорит спортсменка, станет собираться и передаваться в правительство из регионов.

— Человек как раз сможет понять, попала ли организация в список тех, где за занятия спортом положены налоговые вычеты, или нет. Но я думаю, многие фитнес-клубы попадут, особенно самые известные на рынке, — заключила собеседница «ВМ».