Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих «проектов», зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях .

«Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях – причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго («Предложение действует не более 24 часов»), и распространяют его исключительно через социальные сети – например, делают Live в Инстаграме», – передает РИА «Новости» слова Ляха.

По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, – в общем живут так, как мечтают многие.

«Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти «вживую», – отметил Лях.

Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом «прописки» выбирается иностранное государство – от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны – чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно.