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«До сентября прокушают»: в сети оценили досрочные выплаты на школьников

Мария Иванова
1 час назад

Интернет-пользователи опасаются, что россияне не смогут разумно распорядиться единовременной выплатой на школьников, если получат ее слишком рано. По их мнению, средства стоит выделять за несколько дней до начала учебы.

В августе родители детей от шести до 18 лет получат по десять тысяч рублей на ребенка. Выплата должна помочь родителям собрать детей в школу.

Министр связи Максут Шадаев рассказал, что более восьми миллионов родителей уже подали заявление на получение пособия для 11 миллионов детей. Это две трети от общего числа семей, которым полагается выплата.

Сначала предполагалось, что деньги начнут выплачивать 16 августа, но президент России Владимир Путин поручил направить выплаты раньше срока - со 2 августа, чтобы семьи «не спеша» подготовились к учебному году.

В комментарии к этой новости пользователи «Рамблера» обсудили, на что хватит этой выплаты и не потратят ли ее семьи не по назначению.

«Конечно это благое дело но ??? до 1 го сентября прокушают эти 10 тыс.. и по новой нечем в школу отправлять.. Надо дней за 5 до школы сейчас всё имеется в достатке товаров » - написал Ulian BVG (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Пользователь Nenicolas Cage заявил, что выплату стоило бы направить ближе к выборам, чтобы люди ее хорошо запомнили.

«Просчитались пиарщики, обычные люди и не заметят трикопейки, а люмпены к выборам уже забудут » - написал он.

Пользовательница Ася А заявила, что на десять тысяч можно купить «дешманские кроссы на «Садоводе», непрочный ранец и школьную форму из полиэстера в секонд-хенде .

Личный счет,Видео,Максут Шадаев,Владимир Путин,
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