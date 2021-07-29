Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Показатель реальных располагаемых доходов россиян на фоне низкой базы во II квартале 2021 года в годовом выражении увеличился на 6,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Под реальными располагаемыми денежными доходами понимают все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

В статистическом ведомстве также уточнили данные по динамике первого квартала текущего года. Согласно новым оценкам, спад составил 3,7% (ранее - 3,6%).

Также Росстат обновил данные по падению показателя и по результатам 2020-го года. Так, в прошлом году доходы россиян демонстрировали положительную динамику только в I квартале, когда рост составлял 1,9%. Максимальное падение отмечалось по итогам II квартала — спад более чем на 7%.

Напомним, в 2019 году ведомство прекратило публикацию данных о денежных доходах граждан каждый месяц, теперь их раскрывают раз в квартал.

В Минэкономразвития прогнозируют рост реальных располагаемых доходов в этом году на уровне 3%.

Ранее сообщалось, что быстрое восстановление важнейших секторов отечественной экономики привело к росту цен, который несущественно вышел за целевые ориентиры. Такое заявление недавно сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Как отметил российский лидер, на ситуацию оказали влияние как внутренние, так и внешние факторы.