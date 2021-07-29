Россияне увеличили траты на курортах Турции

Объем платежей по картам за рубежом в июле 2021 увеличился по отношению к прошлому году, но не у всех вернулся к уровню 2019-го, сообщили РБК представители кредитных организаций.

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С 22 июня – с момента возобновления авиасообщения с Турцией – до 20 июля зарубежные расходы клиентов ВТБ выросли на 36% в сравнении с предыдущим месяцем, до 2,4 млрд рублей, свидетельствуют данные банка. В «Русском стандарте» сообщили, что с 22 июня по 25 июля клиенты потратили за границей на 71% больше средств, чем в аналогичный период 2020 года, но на 45% меньше допандемийного 2019 года. Средний чек операций по картам «Русского стандарта» за рубежом за исследуемый период достиг 12 088 рублей против 11 616 рублей в 2020-м и 7 856 рублей – в 2019-м.

В МКБ сообщили о волнообразной динамике изменения количества транзакций и объема трат клиентов в заграничных поездках. С июня по июль 2021 года объем трат увеличился на 30%, а количество операций — больше чем вдвое в сравнении с таким же периодом 2020 года.

Банки также зафиксировали увеличение расходов своих клиентов в Турции. Согласно данным ВТБ, в Турции расходы кратно выросли во всех категориях. Самые большие пришлись на гостиницы, развлечения и рестораны, но нынешний оборот в них меньше на 21% показателей 2019 года.

В «Русском стандарте» сообщили, что в топ-5 лидирующих категорий по расходам вошли супермаркеты (средний чек — 2 456 рублей), кафе, рестораны и фастфуд (6 545 рублей), аптеки (3 913 рублей), отели и гостиницы (48 537 рублей), а также АЗС (3 797 рублей).