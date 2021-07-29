Россиян предупредили о блокировке карт за границей

Внезапно заблокированная банком карта может стать неприятным сюрпризом за границей для российского туриста. Опрошенные «Российской газетой» представители крупнейших банков рекомендуют сообщать кредитным организациям о предстоящих поездках за рубеж.

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В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что туристам следует информировать банк не только о конечной точке маршрута.

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«Если у вас будет пересадка в аэропорту третьей страны, операции по карте там могут вызвать подозрения. Если банк не предупрежден, подстраховаться можно и в день отъезда из России. Например, можно что-нибудь купить в аэропорту. Тогда автоматические системы банка увидят вашу транзакцию и поймут, что вы выезжаете в другой город, что снизит возможность блокировки карты», - указали там.

Из-за увеличения числа мошеннических операций по картам участились случаи блокировок «пластика» клиентов российских банков, заявила начальник управления пассивных операций и пакетов услуг БКС Банка Ольга Козлова.

В первую очередь блокируются операции, если они являются для владельца «пластика» нетипичными, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Это касается транзакций, которые выходят за рамки постоянных платежей клиента либо производятся без соблюдения дополнительных мер безопасности. Также эксперт упомянул и о неоднократном вводе неверного ПИН-кода, снятии наличных в банкомате по магнитной полосе (вместо чипа), нетипичном временном промежутке между географическими точками совершения операций, проведении транзакций с минимальным остатком по счету, многократном снятии одной и той же суммы в банкомате несколько дней подряд.

По словам Коренева, под подозрение может попасть и страна совершения операции, например, Украина, с которой у России в настоящее время сложные отношения. Кроме того, к территориям повышенного риска относят Венесуэлу, Гонконг, Индонезию, Малайзию, Мексику, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Украину, Шри-Ланку и Японию.

Россиянам рекомендуют при поездках за границу брать с собой две-три карты разных банков и определенное количество наличных. Если кредитная организация не помогла клиенту решить вопрос с блокировкой, нужно собрать документы, которые подтвердят этот факт, после чего обратиться непосредственно в банк уже в России.