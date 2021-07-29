Россиянам рассказали, во что инвестировать в 2021 году

Наиболее перспективные для инвестиций в 2021 году - бумаги крупных компаний, разработчиков систем искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов, а также сервисы онлайн-образования. Как пишет «Прайм», об этом сообщил сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков в кулуарах интенсива «Архипелаг 2121».

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Он рекомендует вкладываться в компании, работающие на крупных рынках и показывающие способность к исполнению. Дашков отметил актуальность практического применения технологий ИИ (искусственного интеллекта), автоматизации бизнес-процессов для SMB (среднего и малого бизнеса) вслед за сегментом корпораций, новых сегментов в онлайн-образовании. Эксперт также указал на наличие сильных проектов среди беспилотного транспорта, финтеха и умной энергетики.

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Дашков подчеркнул, что на «Архипелаге 2121» можно познакомиться с проектами из регионов, которые находятся на ранней стадии. По его словам, среди региональных стартапов могут быть технологически сильные проекты.

«На что обратить внимание при инвестировании? Здесь не будет откровений, нужно обращать внимание на потенциал роста на выбранном рынке, уровень команды, и уже достигнутые ею результаты», – указал специалист.

На втором плане - образование персонала и количество человек в команде, отмечает Дашков. Он считает, что полнота компетенций, релевантный опыт – доминирующие критерии. Эксперт считает, что риски для инвестора существенны вплоть до поздних стадий. На снятие самой базовой их части способен MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт — ред.), демонстрирующий высокий, устойчивый интерес целевой аудитории, с потенциалом быстрого масштабирования этого интереса, отметил Дашков.