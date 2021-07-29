В экс-структуре ЮКОСа сообщили о победе над РФ в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил в пользу экс-структуры группы ЮКОС - компании Yukos Capital Sarl, компенсационную выплату в $5 млрд, в том числе проценты и судебные издержки, по спору с Россией. О судебном решении сообщил нидерландский фонд Yukos, в управлении которого находятся судебные процесы по выигрышу и распределению компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Дело касается спора, отдельного от основного международного дела ЮКОСа.

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По информации фонда Yukos, арбитраж вынес решение, что «Россия нелегально экспроприировала займы, которые Yukos Capital предоставил своей бывшей материнской компании, и не дала осуществить правосудие в этом деле в российских судах», сообщает РБК. В качестве основания для рассмотрения спора послужил договор к Энергетической хартии. РФ подписала его в 1994 году, временно использовала, но не ратифицировала.