В экс-структуре ЮКОСа сообщили о победе над РФ в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил в пользу экс-структуры группы ЮКОС - компании Yukos Capital Sarl, компенсационную выплату в $5 млрд, в том числе проценты и судебные издержки, по спору с Россией. О судебном решении сообщил нидерландский фонд Yukos, в управлении которого находятся судебные процесы по выигрышу и распределению компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Дело касается спора, отдельного от основного международного дела ЮКОСа.
По информации фонда Yukos, арбитраж вынес решение, что «Россия нелегально экспроприировала займы, которые Yukos Capital предоставил своей бывшей материнской компании, и не дала осуществить правосудие в этом деле в российских судах», сообщает РБК. В качестве основания для рассмотрения спора послужил договор к Энергетической хартии. РФ подписала его в 1994 году, временно использовала, но не ратифицировала.
Напомним, Yukos Capital запустил арбитражное разбирательство против РФ еще в 2013 году, потребовав $13 млрд в качестве компенсации. В компании заявляли, что предоставили ЮКОСу займы, которые ей не были возвращены вследствие банкротства и ликвидации компании в соответствии с решением российских властей. Структуры ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» взяли займ у Yukos Capital 11,2 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно. Как считает российская сторона, эти деньги принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и применялись в незаконных схемах по выводу средств и уклонению от налоговых платежей.