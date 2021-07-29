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В экс-структуре ЮКОСа сообщили о победе над РФ в арбитраже на $5 млрд

Анна Безрукова
1 час назад

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил в пользу экс-структуры группы ЮКОС - компании Yukos Capital Sarl, компенсационную выплату в $5 млрд, в том числе проценты и судебные издержки, по спору с Россией. О судебном решении сообщил нидерландский фонд Yukos, в управлении которого находятся судебные процесы по выигрышу и распределению компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Дело касается спора, отдельного от основного международного дела ЮКОСа.

В экс-структуре ЮКОСа сообщили о победе над РФ в арбитраже на $5 млрд
Фото: ТАССТАСС

По информации фонда Yukos, арбитраж вынес решение, что «Россия нелегально экспроприировала займы, которые Yukos Capital предоставил своей бывшей материнской компании, и не дала осуществить правосудие в этом деле в российских судах», сообщает РБК. В качестве основания для рассмотрения спора послужил договор к Энергетической хартии. РФ подписала его в 1994 году, временно использовала, но не ратифицировала.

Напомним, Yukos Capital запустил арбитражное разбирательство против РФ еще в 2013 году, потребовав $13 млрд в качестве компенсации. В компании заявляли, что предоставили ЮКОСу займы, которые ей не были возвращены вследствие банкротства и ликвидации компании в соответствии с решением российских властей. Структуры ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» взяли займ у Yukos Capital 11,2 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно. Как считает российская сторона, эти деньги принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и применялись в незаконных схемах по выводу средств и уклонению от налоговых платежей.

Личный счет,ЮКОС,
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