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Финансовый эксперт рассказал, как пенсионерам избежать уплаты необязательных налогов

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Финансовый эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал, как пенсионерам избежать уплаты необязательных налогов, сообщает РИА "Новости". Эксперт уточняет, что пенсионеры имеют право не платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом. В том случае, если пенсионеры работают, из официальных финансовых поступлений, например, зарплаты, удерживается НДФЛ.

Эксперт: пенсионеры имеют право не платить ряд налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", - рассказал Биезбардис.

По некоторым показателям работодатель обязан снижать НДФЛ, а по ряду иных приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.

"В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", - уточнил Биезбардис.

Ранее в России стали больше платить по просроченным долгам.

Личный счет,НПФ "Будущее",РИА Новости,
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