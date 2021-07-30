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Порядок назначения соцдоплаты к пенсии изменится с 2022 года

Лера Букина
1 час назад

С 1 января 2022 года социальную доплату к пенсии будут назначать автоматически. Соответствующий проект распоряжения правительства размещен для общественного обсуждения.

Порядок назначения соцдоплаты к пенсии изменится с 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что со следующего года гражданам не потребуется отдельно обращаться с заявлением за этой выплатой. Она будет устанавливаться в беззаявительном порядке вместе с назначением пенсии. Социальную доплату назначают, если пенсия по каким-либо причинам оказалась ниже прожиточного минимума.

Федеральный прожиточный минимум для пожилых граждан в этом году достигает 10022 рублей. Если пенсия будет меньше этого размера, то она будет приходить вместе с социальной доплатой, выплачиваемой из средств федерального бюджета. Существуют и региональные прожиточные минимумы, которые могут быть выше федерального. В частности, для пенсионеров из Москвы обязательный минимальный доход назначен в размере 13496 рублей, а на Сахалине - 13604 рубля. Недостающую разницу между размером пенсии и прожиточным минимумом должен выплатить регион.

Проект распоряжения правительства также предполагает обязательное извещение граждан с инвалидностью о сведениях, содержащихся о них в Федеральном реестре инвалидов и Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Средняя сумма назначенных пенсий в июне составила 15 822 рубля, следует из данных Росстата. В сравнении с июнем 2020 года прибавка составила 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились.

Личный счет,Росстат,
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