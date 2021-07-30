Подержанную технику можно будет поменять на новую с доплатой

Правительство РФ представило список бытовой и другой техники, на которую с 1 января 2022 года начнет распространяться особый порядок налогообложения при перепродаже, сообщает «Комсомольская правда». В него включили холодильники и морозильники, стиральные машины и пылесосы, а также мобильные телефоны, стационарные и портативные компьютеры, включая ноутбуки и планшеты.

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Особый порядок налогообложения предполагает, что НДС при перепродаже подержанной техники будут платить не с полной цены, а с суммы наценки по расчетной ставке 20/120. Так, если магазин приобрел подержанный товар за 20 тысяч, а продал за 30, то именно с 30 тысяч он уплатит налог.

Закон об особом порядке налогообложения подписал президент Владимир Путин еще весной, однако перечень товаров утвердили только сейчас.

Эксперты сходятся во мнении, что нововведение даст магазинам возможность не только более активно принимать б/у технику на перепродажу, но и развивать систему trade-in, которая пользуется популярностью на авторынке.

Покупатели смогут сэкономить, так как будут платить меньше средств за новую технику. Часть суммы будет «компенсирована» за счет старого устройства, заявил Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники. Магазины, в свою очередь, смогут стимулировать продажи новой техники, подчеркнул эксперт.