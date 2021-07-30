В России резко подорожала самая дешевая мобильная связь

Самые дешевые тарифы мобильной связи в России подорожали в среднем на 16 процентов, до 326 рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Content Review с данными за первую половину 2021 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Регионами с самыми доступными тарифами стали Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Сахалинская и Магаданская области (оценивалось соотношение стоимости тарифов и уровня зарплат в регионе). Дороже всего мобильная связь обходится жителям Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

По данным Content Review, доходы операторов от услуг мобильной связи в первом квартале выросли на 15,9 процента, до 109,5 миллиарда рублей.

В МТС подорожание объяснили увеличением доли пакетных тарифов и ростом потребления трафика. По словам представителей оператора, абоненты все чаще выбирают тарифы с объемными пакетами.

В «Вымпелкоме» отметили, что операторы постоянно модернизируют инфраструктуру и покупают зарубежное оборудование, которое дорожало на фоне падения курса рубля.

«Все это рано или поздно должно было привести к увеличению цен», - объяснили в компании.

Глава Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что рост цен в среднем и высоком сегментах был минимальным, а в целом по рынку составил около пяти процентов.

Ранее в Content-Review предупредили, что рост цен на 15 процентов затронет тарифы мобильной связи стоимостью 500-900 рублей в месяц.