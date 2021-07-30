Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Машина станет роскошью: россиян ждет новое повышение цен

Мария Иванова
1 час назад

Дилеры, опрошенные РИА Новости, считают, что стоимость автомобилей в России в третьем квартале 2021 года увеличится на один - пять процентов. Дорожать будут и новые, и подержанные авто.

Машина станет роскошью: россиян ждет новое повышение цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич рассказал, что уровень роста цен будет зависеть от бренда и модели.

По его данным, подержанные машины дорожают вслед за новыми с небольшим отставанием. Терлюкевич отметил, что на рынке есть дефицит новых авто, поэтому спрос на машины с пробегом растет быстрее.

В «Авилоне» спрогнозировали рост цен на новые авто на два-четыре процента в среднем. В компании связывают это с инфляцией и колебаниями курса валют.

Представители дилера Автоdom считают, что заметнее всего подорожают те авто с пробегом, срок эксплуатации которых невелик. Уже сейчас на рынке их не хватает. Стоимость самых «возрастных» машин не изменится, уверены в Автоdom.

При этом гендиректор компании Андрей Ольховский допустил, что цены на модели некоторых брендов могут подскочить на десять процентов.

В «Авилоне» ранее подсчитали, что за первое полугодие 2021-го новые авто в России подорожали на пять - десять процентов. Наибольший рост компания зафиксировала у Fiat Doblo – на 9,6 - 13,2 процента.

По данным «Авито Авто», стоимость машин с пробегом по итогам второго квартала года выросла на 37 процентов к такому же периоду 2020-го. Дороже всего подержанные авто стоили в Москве и области (в среднем 525 тысяч рублей).

Личный счет,Андрей Ольховский,Авилон,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители