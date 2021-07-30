Машина станет роскошью: россиян ждет новое повышение цен

Дилеры, опрошенные РИА Новости, считают, что стоимость автомобилей в России в третьем квартале 2021 года увеличится на один - пять процентов. Дорожать будут и новые, и подержанные авто.

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Глава «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич рассказал, что уровень роста цен будет зависеть от бренда и модели.

По его данным, подержанные машины дорожают вслед за новыми с небольшим отставанием. Терлюкевич отметил, что на рынке есть дефицит новых авто, поэтому спрос на машины с пробегом растет быстрее.

В «Авилоне» спрогнозировали рост цен на новые авто на два-четыре процента в среднем. В компании связывают это с инфляцией и колебаниями курса валют.

Представители дилера Автоdom считают, что заметнее всего подорожают те авто с пробегом, срок эксплуатации которых невелик. Уже сейчас на рынке их не хватает. Стоимость самых «возрастных» машин не изменится, уверены в Автоdom.

При этом гендиректор компании Андрей Ольховский допустил, что цены на модели некоторых брендов могут подскочить на десять процентов.

В «Авилоне» ранее подсчитали, что за первое полугодие 2021-го новые авто в России подорожали на пять - десять процентов. Наибольший рост компания зафиксировала у Fiat Doblo – на 9,6 - 13,2 процента.