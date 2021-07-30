В ПФР разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

У многодетных матерей, имеющих пять и более детей, а также у родителей детей-инвалидов есть возможность выйти на пенсию досрочно - при достижении 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России по Липецкой области.

Женщины, которые родили четверых детей, могут выйти на пенсию по достижении 56 лет, а женщины, родившие троих детей, – по достижении 57 лет.

В ПФР рекомендуют заблаговременно обращаться в территориальные подразделения фонда для

предварительной оценки пенсионных прав. Там можно узнать, какие документы нужны для назначения досрочной пенсии. В случае отсутствия информации о периодах работы, учебы, зарплате и прочем специалисты сами подадут запросы в архивы или в организации, в которых работал гражданин.

«Сегодня особое внимание уделяется заблаговременной работе с такой категорией граждан, как многодетные мамы и родители инвалидов с детства (даже если у ребенка инвалидность сняли много лет назад, мама все равно имеет право на досрочную пенсию)», – отмечают специалисты Пенсионного фонда.

Они также сообщили, что страховую пенсию по старости назначат в 10-дневный срок со дня обращения, когда все документы будут собраны, а также когда подтвердят право на досрочное назначение пенсии.