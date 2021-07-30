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Рынок схлопнется: Делягин предупредил россиян о падении цен на жилье

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Повышение ключевой ставки Центробанком России приведет к ускорению инфляции и стремительному падению цен на жилье. Такой прогноз, по данным ИА DEITA.RU, сделал доктор экономических наук Михаил Делягин.

Рынок схлопнется: Делягин предупредил россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на заседании совета директоров Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков.

По мнению Делягина, одним из самых ярких последствий повышения ключевой ставки станет стремительное падение цен на жилье в большинстве регионов. Исключением станут лишь квартиры в центре региональных столиц.

«Большой привет всем, кто взял льготную ипотеку!» - заметил Делягин.

По его словам, ипотечники столкнутся с тем, что квартиры начнут дешеветь, а они будут вынуждены выплачивать стоимость квадратных метров, купленных по завышенным ценам.

Тем же, кто только собирается брать жилье, экономист порекомендовал покупать квартиру ближе к концу осени. Тогда продавцы станут сговорчивее, и можно будет просить скидки, уверен Делягин.

В апреле 2020 года в России для поддержки строительной отрасли была запущена программа льготного ипотечного кредитования на квартиры в новостройках под 6,5%. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021 года.

Личный счет,Михаил Делягин,Центральный банк России,
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