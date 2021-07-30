В России предложили увеличить налоговый вычет на спорт

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что на следующей неделе в Думу внесут законопроект об увеличении лимита по налоговому вычету. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Самые крупные вычеты в России полагаются за покупку жилья. От налогов в таком случае освобождается сумма в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тысяч рублей.

Еще одна категория - социальные вычеты, для которых ограничение по вычету составляет 120 тысяч рублей. К примеру, если весь год собирать чеки и документы об оказании медицинских услуг, в итоге можно будет получить 15 600 рублей.

С 1 августа вступает в силу закон о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. «Оздоровительный» налоговый вычет распространили на траты не более чем в 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

О новом проекте Нилов рассказал, комментируя пост своего коллеги Андрея Лугового.

Луговой заявил, что социальные вычеты должны быть «конечно же больше, особенно в части детских занятий спортом», но «на сегодняшний день бюджетная и законодательная реальность остается такой».

«Согласен. Нынешний годовой лимит в 120 тысяч рублей, с которого семья вправе получить социальный налоговый вычет по ряду статей расходов, откровенно мал и требует серьезного пересмотра», - заявил Нилов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он рассказал, что в новом законопроекте идет речь об увеличении лимита «до более адекватной реалиям суммы».